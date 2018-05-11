” عائشة ” تعيد إلى الأذهان ضحايا الإهمال الطبي بالمستشفيات

تركي السالم(صدى):

من حريق مستشفى جازان العام، الذي راح ضحيته 25 شخصًا ، إلى وفاة الطفلة رهام الحكمي بدم ملوث لها، ووصولا إلى وفاة الطفلة عائشة ، بمستشفى الطوال، هكذا يمر شريط مسلسل الإهمال الطبي بذاكرة أهالي جازان.

حيث أعادت وفاة الطفلة عائشة حمدي، بمستشفى الطوال بجازان، إلى الأذهان الضحايا المماثلة لها التي وقعت على مدار الآونة الأخيرة، حيث لقى جميعهم نفس المصير وهو ” الموت ” .

ولا يزال والد الطفلة عائشة ،في انتظار نتائج التحقيق، آملا في إنصافه هو ووالدتها ،بمعاقبة المتسبب في موتها ومحاسبته.

وكان متحدث الصحة بجازان، قد أوضح أنه تم التحفظ على الملف الطبي الخاص بعائشة والتحفظ على الطاقم الطبي الذي تعامل مع الحالة وبدأوا التحقق من الإجراءات المتخذة مع المريضة منذ بداية دخولها للمستشفى إلى حين خروجها،د.

وأشار إلى أنه إذا كانت الحالة ” خطأ طبي ” ستحال إلى الهيئة الطبية الشرعية ويتم إلقاء العقوبات على الشخص المقصر أو المهمل.

ومن جانبه استنكر الأب عدم تحديد المتسبب في وفاة ابنته، ومحاسبته على الرغم من مرور 14 يوما على وفاتها.

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