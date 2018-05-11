كانت الطيور تنتظره ليُطعمها..وفاة مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله

حمود العنزي (صدى):

انتقل إلى رحمة الله تعالى مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض ” الجامع الكبير ” الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ماجد، أمس الخميس.

وأعرب رواد تويتر عن حزنهم الشديد لفراقه، مدشنين وسمًا تحت عنوان ” وفاة الشيخ عبدالرحمن بن ماجد “، ذكروا فيه مآثر الفقيد وأعادوا نشر مقاطع للأذان بصوته، وصورًا تجمعه بسماحة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الذي كان رفيق دربه لسنوات طويلة.

وأظهر مقطع فيديو عملا بسيطا كان يعمله يوميًا الشيخ عبدالرحمن بن ماجد رحمه الله حيث كانت الطيور تنتظره يوميًا عند سيارته حتى يُطعمها .