تفاصيل جديدة يرويها زميل المبتعث ” البلوي ” المتوفى في شيكاغو

على خلفية وفاة المبتعث عنان البلوي، إثر حادث تصادم بشيكاغو الأمريكية، روى زميله ويدعى عبدالله الحربي تفاصيل جديدة عن البلوي.

وأوضح الحربي أن ” البلوي ” ابتعث لدراسة البكالوريوس في الولايات المتحدة الأمريكية قبل 7 سنوات، حيث درس اللغة الإنجليزية لمدة سنتين، ثم التحق بجامعة ” مورهيد ” لدراسة الهندسة المدنية وإدارة المشاريع.

وأضاف أنه درس بالجامعة 5 سنوات ولم يتبق سوى خمسة أشهر على تخرجه وحصوله على البكالوريوس.

وأشار إلى أنه في الأسبوع الماضي كانوا قد اقتربوا من إنهاء المشروع الأخير في مادة المساحة الهندسية ، وقال له عنان: ” هالمشروع الأخير بالهندسة يالله الجمالة باقي أسبوع بس ” بحسب مكة.

كان تقرير الطب الشرعي الذي كشفت عنه الشرطة الأمريكية، أكد أن البلوي كان واحدا ضمن 5 أشخاص اصطدمت بهم مركبة بعد أن تعطلت السيارة التي كانوا يستقلونها.

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