تحذير من توزيع وجبات الإفطار في ساحات الحرم بدون ترخيص

نايف السالم(صدى):

قبل أيام من شهر رمضان الكريم، حذرت إمارة مكة المكرمة من توزيع أي وجبات في ساحات الحرم، بدون الحصول على الموافقة من لجنة السقاية والرفادة بالإمارة بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي الجهة المخولة الوحيدة لإصدار تراخيص للسماح بذلك تحت مظلتها ومراقبتها وأكدت الإمارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد كل من يخالف هذه الأنظمة والتعليمات، مشيرة إلى أن تنظيم توزيع وجبات إفطار الصائمين في ساحات الحرم المكي الشريف، يجب أن يخضع لموافقة من اللجنة.

وأشارت إلى أن ما يحدث غير ذلك من إعلانات لبعض الجهات يعد مخالفة صريحة وواضحة للأنظمة، ولن يسمح بالتوزيع.