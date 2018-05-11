صورة نادرة للملك عبد العزيز وأمير الأحواز قبل 100 عام

عادل الحربي (صدى):

نشرت وزارة الخارجية ، الجمعة، صورة نادرة للملك عبدالعزيز بصحبة الشيخ خزعل الكعبي أمير الأحواز حينها.

ويرجع تاريخ الصورة إلى عام 1916 م ، أي قبل 102 عامًا ، والتقطت تلك الصورة في البصرة.

كانت قد انطلقت مسيرات ضخمة وتظاهرات لعرب منطقة الأحواز المحتلة غرب إيران، مؤخرًا ، تنديدا بالتهميش المتعمد وطمس الهوية العربية في وسائل الإعلام الحكومية.

واندلعت المظاهرات على خلفية بث للتلفزيون الحكومي في عيد النوروز برنامجاً للأطفال، استعرض الهويات العرقية في إيران دون أن يذكر العرب.