موظفو شركة بالمخواة يشتكون من تأخر رواتبهم..والمسؤولين لا يبالوا

علي القحطاني (صدى):

أعرب موظفو أحد الشركات بالمخواة عن استياءهم وغضبهم بسبب تأخر رواتبهم لهذا الشهر، رغم مرور 11 يوما على الموعد الرسمي لاستلام المرتبات.

ومازاد الغضب حدة هو رد أحد المسؤولين عليهم بأنه من المحتمل أن تتأخر الرواتب لثلاثة أشهر أخرى.

وقال أحد الموظفين : ” نعمل بالشركة المتعاقدة مع مياه المخواة في عدة مجالات كالتشغيل والصيانة ،والمكتبي ،والميداني والشبكات وقراء عدادات وجميعنا لم نتسلم مرتبات هذا الشهر، والأدهى من ذلك عند تواصلنا مع أحد مهندسي الشركة الذي المح إلى أن المرتبات قد تتأخر لثلاثة أشهر “.

وأرجع مسؤولي الشركة سبب التأخير إلى خصم مبلغ 15 ألف ريال من المستخلص لمخالفات نظامية على الشركة.