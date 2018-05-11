شاب أجبره والده على ألا يصوم رغم بلوغه..و ” السند ” يعلق

علي القحطاني (صدى):

أجاب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند، على سؤال شاب أجبره والده على ألا يصوم في صغره رغم ظهور علامات البلوغ عليه، متسائلا كيف يمكنه تعويض تلك الأيام.

وقال السند خلال برنامج ” يستفتونك ” : ” لا طاعة لمخلوق في معصية الله ،وعليه أن يقضي الأيام التي أفطرها بعد أن يحصيها “.

وفي سياق آخر ، رد الشيخ السند على سؤال آخر قال فيه ” ماحكم من قال انت طالق وحرام علي أن ألمسك ” وهل يحسب.

وقال : ” هذا طلاق بلفظ صريح والعلماء مجمعون على أن الطلاق يقع بلفظه الصريح بغض النظر عن نيته “.

واستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ” ثلاث جدُّهن جدٌ وهزلهُنَّ جدٌ : النكاح ، والطلاق ، والرجعة ” .

#يستفتونك مع الشيخ عبدالرحمن السند@khalovhalahmari

حكم من قال لزوجته أنت طالق على الا يمسها ؟https://t.co/Sy89RQgEGM pic.twitter.com/ZKnJuWF0Z6 — قناة الرسالة (@alresalahnet) ١٠ مايو ٢٠١٨