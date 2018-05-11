أمن الطرق يناشد أهالي الجوف بالحذر وتهدئة السرعة بسبب الغبار

علي العنزي (صدى):

ناشدت القوات الخاصة لأمن الطرق ، اليوم الجمعة، مستخدمي الطرق بمنطقة الجوف بأخذ الحيطة والحذر.

وأكدت على ضرورة تهدئة السرعة، وإشعال أنوار التنبيه ،نظراً لوجود غبار كثيف يعيق الرؤية ويحد من مداها وتكاد تكون الرؤية منعدمة في بعض المواقع.

كان ” مدني الجوف ” قد حذر من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام للرؤية على سكاكا تشمل طبرجل ،والقريات ،والطرق السريعة.

ونصح الدفاع المدني بمتابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

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