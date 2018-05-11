تأسيس اتحاد إقليمي جديد برئاسة عادل عزت.. وآل الشيخ رئيسًا شرفيا

ماجد محمد(صدى):

أعلن اتحاد الكرة، اليوم الخميس، عن تأسي اتحاد إقليمي تحت مسمى اتحاد جنوب غرب أسيا برئاسة الدكتور عادل عزت لحين انعقاد الجمعية العمومية.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “، إن الاتحادات الأهلية لكرة القدم والتي تضم الاتحاد السعودي والإماراتي والبحريني والكويتي، والعماني، العراقي، اليمني، المالديفي، الهندي،البنغلاديشي، الباكستاني، السريلانكي، قررا تأسيس الاتحاد الإقليمي؛ إثر الاجتماع التنسيقي الذي جمع رؤساء وممثلي هذه الاتحادات في جدة اليوم.

وفي هذا السياق أوضح عادل عزت لبرنامج ” أكشن يا دوري “، أن اتحاد دول جنوب غرب آسيا سيجمع عدة دول وسيكون مقرة في جدة حيث يربط الغرب بالجنوب الآسيوي والهدف رفع مستوى كرة القدم بالدول الأعضاء.

وفي الصدد ذاته أوضح رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ في مداخلة لـ” أكشن يا دوري ” أنه سيكون رئيسًا شرفيًا للاتحاد، ضيفًا ” سندعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لما فيه مصلحة المملكة وإذا أرادت قطر الانضمام فأهلا وسهلا “.

وجاء بيان الاتحاد تفصيلًا عبر حسابه الرسمي على ” تويتر”، كالتالي: