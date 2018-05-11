بالفيديو.. 3حرف يفضلها نزلاء سجن الحاير بالرياض

عادل الحربي (صدى):

تعتبر الزراعة من أفضل الحرف التي يفضلها الموقوفون على ذمة قضايا إرهابية في سجن الحاير بالعاصمة الرياض.

وأوضح تقرير تلفزيوني أن بعض الموقوفين احترفوا الزراعة وآخرين النجارة والبناء، مستعرضاً تجربة شاب تخصص في زراعة الخضراوات عبر المشاتل.

وقال الشاب خلال التقرير بأن نقطة التحول في حياته كانت من السجن، وعن الأسباب التي أدّت به إلى السجن، قال إنه ضحية منابر معينة، وإعلام غير معتمد.

ويشار إلى أن سجن الحاير يحرص على تأهيل الموقوفين وتهيئتهم نفسياً من خلال برامج خاصة، تجعل من الموقوف شخصاً خالياً من التطرف عند خروجه بعد انتهاء محكوميته.