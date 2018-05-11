آل الشيخ يكشف أسباب إلغاء مجانية الدخولة لنهائي كأس الملك: ندمت

نواف السالم(صدى):

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، أنه شعر بالندم على فتح التذاكر الخاصة لنهائي كأس الملك مجانا بسبب السوق السوداء.

وفي سياق أخر قال لـ” أكشن يا دوري ” : ” اتحاد جنوب غرب آسيا سيحصل على دعم الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” كما أنه الأكبر من حيث التعداد السكاني والثاني بعد الفيفا”.

وتابع : ” أساسنا متين في اتحاد دول غرب آسيا ولن يتأثر من ضغوط بعض الدول ولن يخرج عن مظلة الاتحاد الآسيوي كما أننا نرحب بانضمام قطر للاتحاد”.

وأضاف :” هدفنا من تأسيس اتحاد دول غرب آسيا هو تطوير كرة القدم وإنشاء بطولة للدول الأعضاء كما أنه سيكون قويا حتى لو بقت السعودية مع بعض الدول”.

واستكمل :” نتوقع حدوث بعض الضغوطات على رؤساء الاتحادات المشاركة في اتحاد دول غرب آسيا كما أنني سأكون رئيسا شرفيا للاتحاد، واتحاد دول غرب آسيا أساسه متين وسيبقى كذلك حتى لو بقيت السعودية مع بعض الدول فيه “.