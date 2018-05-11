بالفيديو.. حفل تخرج طلاب مرضي السرطان فى أحد المستشفيات

حمود العنزي (صدى):

تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو لعدد من الأطفال المرضى، يسيرون داخل إحدى قاعات المستشفى في كرنفال بهيج وحولهم عدد من الممرضات اللاتي يمسكن بحاملات المحاليل الوريدية الموصولة بسواعد الطلاب.

جاء ذلك أثناء إقامة إحدي مستشفيات المملكة، حفل تخرج لنزلائها من الطلاب المصابين بمرض السرطان.

وحضر الاحتفالية أسر الطلاب، وعدد من المسؤولين والمختصين بالمستشفى، وأشاد متداولي الفيديو بمشاركة إدارة المستشفى للطلاب فى إحدي المناسبات الخاصة والتى حال المرض دون مشاركتهم فيها لظروفهم المرضية.