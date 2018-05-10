السناني يكشف قصة مسلسل ” العاصوف “

أماني الغامدي(صدى):

أعلن الفنان عبد الإله السناني أحد أبطال مسلسل ” العاصوف ” عن معلومات موجزة حول قصة المسلسل وأحداثه، حيث أن العمل يتكون من خمسة أجزاء، يتم سنوياً عرض جزء واحد فقط.

وقال السناني إن ” العاصوف ” يحاكي مرحلة زمنية طويلة، تبدأ من عام 1969 وتنتهي عام 2000.

وأضافً أن الجزء الأول من المسلسل يتناول التعريف بالشخصيات والمكان، وطبيعة الحياة بالمملكة في تلك الحقبة، وبعدها تبدأ الحبكة الدرامية بطرح قصة الأسرة المكونة من أم وثلاثة إخوة، وتسليط الضوء على الحارة والتعامل الفطري بين أهلها.

ويشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول التغيرات التي طرأت على مدينة الرياض خلال الخمسة عقود، حيث يرصد ما يُعرف بالطفرة والتحولات الفكرية التي طالت بعض المجتمع.