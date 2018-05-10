طالب يطلق النار على زميله ثم ينتحر

نورة الشهري (صدى):

شهدت كلية نوفوسيبيرسك لتكنولوجيا المواصلات في روسيا ، حادثة مأساوية ، حيث أقدم طالب بالصف الأول على إطلاق النار على زميله قبل أن ينتحر .

حيث أطلق الطالب النار على زميل له في الفصل وأصابه بجروح، قبل أن يقدم على الانتحار عقب ذلك أثناء حصة دراسية داخل الكلية .

وأسفر الحادث عن إصابة طالبين آخرين بكسور عقب أن قفزا من نافذة القاعة التي وقعت فيها الجريمة لتفادي الوقوع في مرمى نار الجاني، فيما لا يزال تحقيق الشرطة الروسية مستمرا للكشف عن ملابسات الحادث.