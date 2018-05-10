بالصور.. الأهلي يواصل الاستعداد للسد القطري

نواف السالم(صدى):

واصل نادي الأهلي، اليوم الخميس، استعداداته لمباراة الإياب في دور الـ 16 من دوري أبطال أسيا أمام السد القطري.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” صورًا من مران الفريق، اليوم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في مواجهة السد القطري، الاثنين المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.