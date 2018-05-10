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بالصور.. الأهلي يواصل الاستعداد للسد القطري

بالصور.. الأهلي يواصل الاستعداد للسد القطري
نواف السالم(صدى):

واصل نادي الأهلي، اليوم الخميس، استعداداته لمباراة الإياب في دور الـ 16 من دوري أبطال أسيا أمام السد القطري.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” صورًا من مران الفريق، اليوم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في مواجهة السد القطري، الاثنين المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 58 دقيقة

بالتوفيق للأهلى ان شاء الله راح يفوز 2

[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 56 دقيقة

راح نكسب ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ 25 دقيقة

اهلاويه ياجنوبيه . .
ام لانه ممثل الوطن . . . ؟

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