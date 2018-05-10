بالصور.. الأهلي يواصل الاستعداد للسد القطري
واصل نادي الأهلي، اليوم الخميس، استعداداته لمباراة الإياب في دور الـ 16 من دوري أبطال أسيا أمام السد القطري.
ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” صورًا من مران الفريق، اليوم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في مواجهة السد القطري، الاثنين المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
فهد[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 58 دقيقة
بالتوفيق للأهلى ان شاء الله راح يفوز 2
فيصل[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 56 دقيقة
راح نكسب ان شاء الله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8848 ] نشر منذ 29 دقيقة
باالتوفيق للملكي💚☺
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ 25 دقيقة
اهلاويه ياجنوبيه . .
ام لانه ممثل الوطن . . . ؟