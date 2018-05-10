نجل حميدان التركي يكشف عن مصير والده

عادل الحربي (صدى):

كشف نجل حميدان التركي، اليوم الخميس، عن قرار لجنة الإفراج المشروط بشأن الإفراج عن والده.

وقال تركي حميدان التركي عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” : ” الحمدلله على ماكتب وقدر ،، صدر قرار لجنة الإفراج المشروط في حق والدي برفض الإفراج المشروط وإعادة النظر بعد سنة “.

وتابع : ” سئمنا تكرار الرفض والتأجيل وحال والدي في سجنه يزداد سوءً دون رقيب ولاحسيب فحَسبُـا الله ونعـم الوكيـل “.

يجدر الإشارة إلى أنه تم اعتقال التركي في العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، والحكم عليه بالسجن 28 عامًا، إلا أن حميدان وعائلته رفضوا تلك الاتهامات التي ليس لها أي أساس من الصحة.