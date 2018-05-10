بالفيديو.. سعود آل فرحان : رأيت ضعف الرقابة على البنوك

نايف السالم(صدى):

أكد الإعلامي سعود آل فرحان، اليوم الخميس، على أن موظفي البنوك يتعرضون لضغوط نفسية تدخلهم في دوامة الانهيار العصبي والأكتئاب.

وقال آل فرحان في برنامج “ياهلا” :عملت في قطاع البنوك، فرأيت ضعف الرقابة على البنوك، وشاهدت تحايل مديرو الموارد البشرية على الأجانب على الأنظمة لاستبعاد السعودي من الوظائف الجديدة واستقدام الأجنبي لها.

الإعلامي #سعود_آل_فرحان لـ #برنامج_ياهلا

عملت في قطاع البنوك، فرأيت ضعف الرقابة على البنوك، وشاهدت تحايل مديرو الموارد البشرية على الأجانب على الأنظمة لاستبعاد السعودي من الوظائف الجديدة واستقدام الأجنبي لها.. pic.twitter.com/Av0FTr1QW2 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 10, 2018