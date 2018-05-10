بالفيديو.. سعود آل فرحان : رأيت ضعف الرقابة على البنوك
أكد الإعلامي سعود آل فرحان، اليوم الخميس، على أن موظفي البنوك يتعرضون لضغوط نفسية تدخلهم في دوامة الانهيار العصبي والأكتئاب.
وقال آل فرحان في برنامج “ياهلا” :عملت في قطاع البنوك، فرأيت ضعف الرقابة على البنوك، وشاهدت تحايل مديرو الموارد البشرية على الأجانب على الأنظمة لاستبعاد السعودي من الوظائف الجديدة واستقدام الأجنبي لها.
الإعلامي #سعود_آل_فرحان لـ #برنامج_ياهلا
عملت في قطاع البنوك، فرأيت ضعف الرقابة على البنوك، وشاهدت تحايل مديرو الموارد البشرية على الأجانب على الأنظمة لاستبعاد السعودي من الوظائف الجديدة واستقدام الأجنبي لها.. pic.twitter.com/Av0FTr1QW2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 10, 2018
الإعلامي #سعود_آل_فرحان لـ #برنامج_ياهلا
موظفوا البنوك يتعرضون لضغوط نفسية تدخلهم في دوامة الانهيار العصبي والاكتئاب pic.twitter.com/00YDUyi9bW
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 10, 2018
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