سيدات داعش تثيرن الذعر في بريطانيا

لندن(صدى):

في حادثة غريبة من نوعها أثارت الذعر في بريطانيا، تم القبض على شبكة إرهابية مكونة من 3 نساء فقط؛ كانت تخطط لتفجير المتحف البريطاني.

وأثارت فكرة اعتماد جماعة داعش الإرهابية على النساء فقط كنهج جديد الدهشة والذعر في الأوساط السياسية البريطانية.

وفي التفاصيل قامت أم وابنتاها المراهقتان بالتخطيط للقيام بعملية إرهابية، بعد أن تلقين الشحن المعنوي والمادي من أحد عناصر تنظيم داعش في سوريا.

وبالتحقيق مع صفاء بولار، البالغة من العمر 18 عاماً، تبين أن والدتها وشقيقتها كانتا على تواصل مع عناصر إرهابية تقيم في سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنفيذ مؤامرة إرهابية في المتحف البريطاني؛ حيث كان من المقرر أن تقوم الأم أو إحدى الفتاتين بتفجير المتحف البريطاني من خلال ارتداء حزام ناسف وسط الحاضرين.