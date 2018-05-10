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بالصور.. أسعار السلع الأساسية في أسواق الرياض المركزية

بالصور.. أسعار السلع الأساسية في أسواق الرياض المركزية
علي القحطاني (صدى):

أعلنت جمعية حماية المستهلك، اليوم الخميس عن قائمة بأسعار السلع الأساسية في بعض من الأسواق المركزية في الرياض.

وقالت الجمعية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن كل الأسعار في هذه القائمة مأخوذة من المواقع والنشرات الرسمية الخاصة بالجهات المدرجة في هذه القائمة.

وأضافت أنه غير مسؤول عن مدى تطابقها مع الأسعار الفعلية المعروضة في نقاط البيع المذكورة في القائمة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 871 ] نشر منذ 16 دقيقة

والله ياحماية المستهلك ماعندكم غير الدجه والكذب الفاضي

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