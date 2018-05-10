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بالصور.. طالب يقتل فتاة حسناء بـ 70 طعنة ويتصور مع جثتها سيلفي لغيرته منها

بالصور.. طالب يقتل فتاة حسناء بـ 70 طعنة ويتصور مع جثتها سيلفي لغيرته منها
موسكو(صدى):

أقدم طالب سابق في كلية البحرية الروسية ، على ارتكاب جريمة مروعة ، حيث قتل فتاة حسناء تُدعى ” أناستاسيا كازانتسيفيا ، 20 عاماً ” كانت تدرس في قسم الدراسات الإعلامية، في مدينة سان بطرسبرج في روسيا، بعد أن طعنها أكثر من 70 طعنة حتى الموت، ثم التقط صورة “ سلفي ” مع جثتها المشوهة، لغيرته الشديدة من أسلوب حياتها المترف.

ولم يكتفي القاتل بفعلته ، بل قام بإرسال صورة السيفلي له هو وجثة الفتاة ، إلى صديقته السابقة ، وهددها بها قائلاً ” أنتِ التالية ” ، مما دفع بصديقته المذعورة لإبلاغ الشرطة، حيث اعتقلته سريعاً ، واعترف باقترافه الجريمة.

ونفت صديقات كازانتسيفيا ، أن قاتلها كان صديقها، ولكنه كان مهووسا بثرائها، حيث حضر عيد ميلادها الأخير، والذي ارتدت فيه تاجاً مرصعاً بالأحجار الثمينة .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 19 دقيقة

الله يستر الحب قطع قلوب حاء وميم

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