بالفيديو..الشلهوب يتعرض للنصب ويفشل في حضور نهائي كأس إيطاليا

نواف السالم(صدى):

تعرض لاعب الهلال محمد الشلهوب إلى النصب في إيطاليا؛ حيث حصل على تذاكر غير صالحة من أحد الباعة الجائلين.

وظهر ” الشلهوب ” في فيديو وهو يقوم بشراء تذاكر مباراة ميلان ويوفينتوس في نهائي كأس إيطاليا، من أحد الباعة الجائلين الذي أكد له أن التذاكر سليمة.

وفوجىء الشلهوب عندما ذهب لملعب المباراة أن التذاكر لا تعمل؛ لذلك حُرم من دخول المباراة وظل خارج المعلب.

ووجد الشلهوب عددًا من الجمهورر أيضًا الذي تعرضوا لعملية النصب ذاتها وفشلوا في حضور المباراة.