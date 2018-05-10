حساب المواطن: 13 مليار ريال للمستفيدين في كافة الدفع السابقة

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، أن 47% من الأسر والأفراد المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، بمعدل 932 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة، في الدفعة السادسة.

وبيَّن حساب المواطن، حصول 839 ألف أسرة على دعم يتجاوز الـ900 ريال، فيما حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي في الدفعة السادسة.

وتضمنت الدفعة السادسة التي تم إيداعها اليوم، نحو 3.65 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.71 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد.

من جانبه، صرَّح مدير برنامج حساب المواطن المهندس علي بن هادي راجحي، بأن إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين في الدفعات الست تجاوز الـ 13.46 مليار ريال.

وأوضح أنه سيتم إيداع الدفعة السابعة من قيمة الدعم في حسابات المستحقين في العاشر من شهر يونيو المقبل.