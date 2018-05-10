المخابرات العراقية تحتجز المساعد المباشر لـ ” البغدادي ” وتطيح بقادة آخرين

بغداد(صدى):

احتجزت المخابرات العراقية إسماعيل العيثاوي المعروف بكنية ” أبو زيد العراقي ” أحد المساعدين المباشرين لزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأوضح مستشار أمني للحكومة العراقية هشام الهاشمي، أن أبو زيد العراقي هو المساعد المباشر للبغدادي ومسؤولًا عن التحويلات المالية إلى الحسابات المصرفية للتنظيم في عدة دول، وتم إلقاء القبض عليه بالتعاون مع المخابرات الأمريكية.

وأضاف ” الهاشمي ” أن ضباط المخابرات العراقية استخدموا تطبيق الـ” تليجرام ” على هاتف أبو زيد العراقي؛ للإيقاع بقادة تنظيم داعش واستدراجهم لعبور الحدود مع سوريا إلى العراق.

وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على 4 من قادة التنظيم بعد هذه الخطة، ومنهم ” صدام الجمل سوري الجنسية وكان والي منطقة شرق الفرات في التنظيم “، مؤكدًا أن الجمل والعراقي أبرز شخصيتين يتم اعتقالهم في التنظيم.

كما لفت ” الهاشمي ” إلى أنه من المتوقع أن يكون البغدادي مختبيء الآن في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق بعد أن خسر جميع المدن والبلدات التي كان يسيطر عليها.

يُذكر أن السطات التركية ألقت القبض على أبوزيد العراقي في فبراير، في تركيا وقامت بتسليمه لمسؤولين بالمخابرات العراقية.