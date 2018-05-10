بالصور.. هوندا تزيد سعر سيارتها ” سيفيك Type R 2018 “

متابعات(صدى):

كشفت شركة السيارات العالمية ” هوندا ” عن زيادة أسعار سيارتها سيفيك Type R 2018 بداية من شهر مايو الجاري .

حيث بلغ معدل الزيادة في السعر 605 دولار ليزيد سعر النسخة الأساسية منها الي 35.595 ألف دولار .

كما أثرت الزيادات على موديلات سيفيك التقليدية بواقع 100 دولار ومع ذلك تظل نسخ Type R أرخص من منافسيها خاصة جولف R.

وتحمل السيارة في ضوء سعرها الذي يقل عن 40 ألف دولار الكثير من الاضافات مثل غطاء للحماية من الأتربة وغطاء لمرايا الأبواب واسبويلر خلفي من ألياف الكربون وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية وعجلات 20 بوصة قياسية ومكابح بريمبو واطارات كونتيننتال وشاشة تعمل باللمس 7 بوصة ونظام ملاحة مع مشغل آبل كار بلاي وآندرويد أوتو.

وتحتفظ السيارة بنفس المحرك سعة 2 لتر بقوة 306 حصان بشاحن توربيني يرسل القوة للعجلات الامامية للسيارة عبر ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات. أما منافستها الرئيسية جولف R فيبلغ سعرها 40.635 ألف دولار ويرتفع الي 47.051 ألف دولار لأعلى اصداراتها.

بينما باقي منافسي سيفيك Type R في الولايات المتحدة فقد تم استبعادهم من الخدمة مثل فورد فوكاس RS مما يجعل Type R في منافسة فردية مع جولف R فقط.