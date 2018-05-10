فنانون يرتدون الزي الداعشي ويقتحمون مركزا تجاريا
أٌجبر مخرج الفيلم الإيراني ” بتوقيت الشام ” على الاعتذار للجمهور ، عقب أن اثار ممثلوا الفيلم الذعر بين متسوقين في مركز تجاري .
ويحكي الفيلم عن أب وابن إيراني يسافران إلى سوريا لإيصال الإمدادات الإنسانية ثم يتعرضان للخطف على يد تنظيم داعش .
وفي خطة للترويج للفيلم، ظهر ممثلون يرتدون الزي الداعشي ويقتحمون أحد مراكز التسوق الكبري والسينما في طهران وهم يحملون البنادق والسيوف ويصيحون ” الله أكبر ” قبل أن يتظاهروا بشن هجوم على الحشد، حتى أن أحدهم دخل على ظهر حصان.
أثار المشهد ذعر بعض المتسوقين وركضوا من أجل النجاة بحياتهم معتقدين أن المركز التجاري معرض للهجوم ، فيما بدأ آخرون يلتقطون الصور معهم .
ما أثار غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الرعب بين المواطنين فتقدم مخرج الفيلم لهم بالاعتذار .
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