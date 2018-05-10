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فنانون يرتدون الزي الداعشي ويقتحمون مركزا تجاريا

فنانون يرتدون الزي الداعشي ويقتحمون مركزا تجاريا
أماني الغامدي(صدى):

أٌجبر مخرج الفيلم الإيراني ” بتوقيت الشام ” على الاعتذار للجمهور ، عقب أن اثار ممثلوا الفيلم الذعر بين متسوقين في مركز تجاري .

ويحكي الفيلم عن أب وابن إيراني يسافران إلى سوريا لإيصال الإمدادات الإنسانية ثم يتعرضان للخطف على يد تنظيم داعش .

وفي خطة للترويج للفيلم، ظهر ممثلون يرتدون الزي الداعشي ويقتحمون أحد مراكز التسوق الكبري والسينما في طهران وهم يحملون البنادق والسيوف ويصيحون ” الله أكبر ” قبل أن يتظاهروا بشن هجوم على الحشد، حتى أن أحدهم دخل على ظهر حصان.

أثار المشهد ذعر بعض المتسوقين وركضوا من أجل النجاة بحياتهم معتقدين أن المركز التجاري معرض للهجوم ، فيما بدأ آخرون يلتقطون الصور معهم .

ما أثار غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الرعب بين المواطنين فتقدم مخرج الفيلم لهم بالاعتذار .


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