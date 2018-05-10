8 أشياء تكرهها المرأة في مظهر الرجل الخارجي

متابعات(صدى):

كشف خبير في العلاقات الاجتماعية ، عن عدد من الأمر التي يفعلها الرجال في مظهرهم تكرهها المرأة فيهم ، خاصة أن المرأة ذكية جدا وتستطيع قراءة شخصية الرجل وطباعه من خلال مظهره الخارجي .

ومن هذه الأمور التي تكرهها المرأة في مظهر الرجل الخارجي :

– شعر الرجل الطويل المُنساب على ظهره، أو المربوط .

– سراويل ” الخصر الساحل ” تقلل من احترامها لك، بالإضافة إلى أن وضع محفظة النقود في جيب السروال الخلفي، يجعل السروال مترهلاً ويترك لديها انطباعاً بأنك شخص لا مبال، لذا احملها في يدك.

– الحرص على معالجة حبوب الشباب وتقليم الأظافر.

– عدم ترك القميص مفتوح حتى البطن، لأن القميص الذي ترتديه يُفقدك هيبتك ويجعلك صبيانياً بنظرها.

– الحذاء المتسخ أو القديم مؤشر على عدم الاهتمام بنظافتك.

– المبالغة في ارتداء القلائد والسلاسل حول عنقك ومعصم يدك لا تجعلك ” دونجوان ” .

– تناسق ألوان الملابس التي ترتديها يعكس ذوقك، ولكن حذاري من لون ” البامبي ” .

– إذا كنت طويل القامة فلا ترتدي بنطلونات قماش ذات خطوط طولية، حتى لا تبدو أطول .

– ارتداء قصار القامة للقمصان ذات الأكمام الطويلة يمنحهم مظهراً طفولياً .