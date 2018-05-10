8 أشياء تكرهها المرأة في مظهر الرجل الخارجي
كشف خبير في العلاقات الاجتماعية ، عن عدد من الأمر التي يفعلها الرجال في مظهرهم تكرهها المرأة فيهم ، خاصة أن المرأة ذكية جدا وتستطيع قراءة شخصية الرجل وطباعه من خلال مظهره الخارجي .
ومن هذه الأمور التي تكرهها المرأة في مظهر الرجل الخارجي :
– شعر الرجل الطويل المُنساب على ظهره، أو المربوط .
– سراويل ” الخصر الساحل ” تقلل من احترامها لك، بالإضافة إلى أن وضع محفظة النقود في جيب السروال الخلفي، يجعل السروال مترهلاً ويترك لديها انطباعاً بأنك شخص لا مبال، لذا احملها في يدك.
– الحرص على معالجة حبوب الشباب وتقليم الأظافر.
– عدم ترك القميص مفتوح حتى البطن، لأن القميص الذي ترتديه يُفقدك هيبتك ويجعلك صبيانياً بنظرها.
– الحذاء المتسخ أو القديم مؤشر على عدم الاهتمام بنظافتك.
– المبالغة في ارتداء القلائد والسلاسل حول عنقك ومعصم يدك لا تجعلك ” دونجوان ” .
– تناسق ألوان الملابس التي ترتديها يعكس ذوقك، ولكن حذاري من لون ” البامبي ” .
– إذا كنت طويل القامة فلا ترتدي بنطلونات قماش ذات خطوط طولية، حتى لا تبدو أطول .
– ارتداء قصار القامة للقمصان ذات الأكمام الطويلة يمنحهم مظهراً طفولياً .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8841 ] نشر منذ 29 دقيقة
زين☺😁
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 797 ] نشر منذ 26 دقيقة
هي صدى متعاقده مع كم خبير وخبيره في العلاقات الاجتماعيه والرومانسيه . . ؟
كل يوم طالعين لنا بخبير وسالفه مادري وشو
اشي حب ، واشي علاقات ، واشي روائح وموديلات
ياعمي خل الحياة تمشي بطبيعتها احلى وبلا تعقيد
اللي يبي وحده للزواج ياخذها بعيوبها . . واللي جازلها واحد تتنازل شوي عن احلامها . . وقضينا . .
غندورة[ عدد التعليقات: 9313 ] نشر منذ 4 دقائق
أما ذكية كثروا منها قولوا ‘‘بعض’’ النساء ذكية جداً ويمكن بعد المرأة الذكية جداً نادرة
أغلبهن [ كمخة ] لاتستطيع قراءة الرجل ولاحتى كتابته هو في وادي وهي في وادي😂😂