شرطة جازان تقبض على ” شاب ” بعد قتله لآخر بسلاح أبيض

تركي السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، من القبض على ” شاب ” تورط في قتل آخر بسلاح أبيض، في مشاجرة جماعية بمركز ” الحقو ” .

وكان مركز شرطة ” الحقو ” تلقة بلاغًا عن وقوع مشاجرة جماعية بقرية ” اللصبة ” ؛ مما تسبب في مقتل شاب متأثرًا بطعنة من سلاح أبيض، نقل على إثرها لمستشفى محافظة ” بيش ” العام؛ لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفى متأثرًا بجراحه.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم شرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، أنه تم القبض على المتهمين عقب هروبهم من موقع الجريمة، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات؛ لمعرفة أسباب ودوافع الجريمة.