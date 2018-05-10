تفاصيل غرق طفل ببحر الشعيبة أثناء عودة أسرته من جدة

نايف السالم(صدى):

تعرّض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات للغرق في بحر الشعيبة جنوب مكة المكرمة، مساء أمس الأربعاء؛ حينما كان عائدًا برفقة أسرته من محافظة جدة إلى مقر إقامتها بميقات يلملم شمال محافظة الليث.

وقررت الأسرة قضاء بعض الوقت في التنزه على شواطئ بحر الشعيبة أثناء مرورهم بالمنطقة، وحينما استعدت لمغادرة مكان جلوسهم؛ سقط الطفل في إحدى المواقع القريبة من الشاطئ، وتأخر إنقاذ الطفل بسبب عدم إجادة والده للسباحة.

واستعانت الأسرة، بأحد الأفراد الموجودين الذي تمكن من انتشال الطفل، ألا أن الآوان كان فات؛ حيث صعدت روح الطفل إلى بارئها، بينما أبلغ والده حرس الحدود الذي حضر على الفور ونقل جثمان الطفل لمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، قبل أن يتم تسليمه لأسرته وتؤدى عليه الصلاة.

وفي السياق نفسه، نعت مدرسة سعيا الابتدائية بالليث الطالب الفقيد الذي يعد من نجبائها، أمس الأربعاء، أمام زملائه أثناء توزيع نتائج المرحلة الابتدائية.