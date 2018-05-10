” مهاتير محمد ” يعود لحكم ماليزيا ويصبح أكبر زعيم منتخب في العالم

كوالالمبور(صدى):

عاد السياسي المخضرم وصانع النهضة في ماليزيا مهاتير محمد إلى منصب رئيس الوزراء الذي كان يشغله سابقًا لمدة 22 عامًا، وذلك بعد فوز ” تحالف الأمل ” الذي يرأسه في الانتخابات العامة الماليزية.

وبهذه النتيجة يصبح ” مهاتير ” أكبر زعيم منتخب في العالم، حي يبلغ عمره 92 عامًا، ومن المتوقع أن يؤدي ” مهاتير ” اليمين الدستورية خلال ساعات.

وكانت النتائج الرسمية أظهرت فوز ” تحالف الأمل ” بقيادة صانع النهضة في ماليزيا مهاتير محمد بالأغلبية في الانتخابات العامة التي أجريت في ماليزيا أمس الأربعاء.

وأكدت لجنة الانتخابات الوطنية الماليزية حصول التحالف المعارض ” تحالف الأمل ” الذي يرأسه مهاتير على 113 مقعدًا من أصل 222 مقعدًا في البرلمان.

يُذكر أن ماليزيا شهدت نهضة اقتصادية كبيرة خلال فترة حكم مهاتير محمد، والتي بدأت في العام 1981 وانتهت في أكتوبر 2003 باستقالته طواعية.