فرق الإطفاء تخمد حريقا اندلع في ” صحي الصلحانية ” بمهد الذهب

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق الإطفاء، فجر اليوم الخميس، من إخماد حريقًا اندلع في مركز صحي الصلحانية التابع لمحافظة مهد الذهب، والذي يقع على مسافة ٩٠كم منها.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، قائلًا: ” تَلَقّت عمليات الدفاع المدني البلاغ في الساعة ٥0:٥ من صباح اليوم، وتوجهت الفِرَق للموقع ” .

وتابع ” الجهني ” ، ” أن الحريق اندلع في إحدى الغرف داخل المركز؛ نتيجة تماسّ كهربائي في الثلاجة، وتم إخماد النيران بدون تسجيل إصابات. ” ، بينما اقتصرت أضرار الحريق على إحدى الغرف دون وقوع خسائر بشرية.