غموض حول مستقبل ” دوناروما ” بميلان

طلال الغامدي(صدى):

ضاعفت التصريحات الصحفية لمدرب ميلان الإيطالي، جينارو جاتوزو، الغموض حول مستقبل جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الفريق، قائلا: ” في هذه اللحظة، دوناروما هو حارس ميلان، والباقي متروك إلى النادي ليقرر ما يجب فعله بعد ذلك. ”

وأوضح ” جينارو جاتوزو ” ، ” أنا هنا المدرب، كل ما أقوم به هو تدريب اللاعبين الذين يتم وضعهم تحت تصرفي، دوناروما هو واحد من أهم حراس المرمى في العالم .”

وفي سياق متصل، تنبأت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية برحيل ” دوناروما ” عقب نهاية الموسم الجاري، بعدما لعبت أخطاءه دورًا في تتويج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا، على حساب ميلان، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، وانتهت بفوز البيانكونيري بأربعة أهداف دون مقابل.