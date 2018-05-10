هيئة الاتصالات تغرم شركتي ” STC ” و ” موبايلي ” بـ11.6 مليون ريال

علي القحطاني(صدى):

وقَعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غرامة مالية قدرها 11.652 مليون ريال على شركة الاتصالات السعودية، واتحاد اتصالات ” موبايلي ” ، بسبب عدة مخالفات .

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات أصدرت غرامات مالية قدرها 6.652 مليون ريال بحق شركة الاتصالات السعودية، وكذلك 5 ملايين ريال بحق شركة اتحاد اتصالات ” موبايلي ” ، مشيرة إلى أن جميع هذه الغرامات تُعتبر نهائية.

وتُعد هذه الخطوة هي امتداد لجهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في العمل على حماية حقوق المستخدمين، وسوق الاتصالات من الممارسات المخالفة التي تتعارض وما يقضي به نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.