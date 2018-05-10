أخطاء تقومين بها تزيد من ظهور حب الشباب

متابعات(صدى):

قالت خبيرة تجميل ، أنه هناك العديد من الأمور التي تساهم في جعل حب الشباب أسوأ، ومن بينها بعض الأخطاء التي نقع فيها دون دراية.

ومن أبرز هذه الأخطاء :

عدم تغيير غطاء الوسادة أسبوعيًا

عليكِ غسل غطاء الوسادة أكثر، حيث يمكن أنْ يحمل الكثير من الجراثيم والبكتيريا، التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور الحبوب، حتى إذا كنتِ تغسلين وجهك كل ليلة.

استخدام واقي من الشمس ثقيل

كريم الحماية من الشمس جزءٌ هامّ وأساسيّ من روتين العناية بالبشرة، بما في ذلك عند علاج حبّ الشباب، ولكن بعض الأنواع يمكن أنْ تزيد من حالة الحبوب، لذلك عليكِ شراء نوع خفيف، خالٍ من الزيوت و ” noncomedogenic ” أي لا يسد المسام.

اللجوء إلى علاج لآثار الحبوب بمجرد ظهورها

بمجرّد ظهور الحبوب واثارها، تلجئين فورًا إلى استخدام العلاجات للتخلّص منها، ولكن على الرغم من تلك العلاجات، قد تساعد على اختفاء اثار الحبوب بسرعة، إلا أنها لا تمنع ظهور المزيد من حبّ الشباب، لذلك عليكِ ألا تعتمدي على علاج آثار الحبوب.

تطبيق علاج على حبوب دون فقعها

تقع الكثيرات في خطأ تطبيق علاج على الحبوب، قبل ظهور ذلك الرأس الأبيض وفقعه، ظنًا منهنّ أنّ ذلك يساعد على علاجها واختفائها أسرع، ولكن ذلك قد يأتي بنتائج عكسية، حيث يشير الخبراء إلى ضرورة تصفية الحبوب قبل تطبيق العلاج الموضعي، لأنّ تطبيقه قبل ذلك يجفف سطح البشرة، بدلًا من اختراق المسام لقتل البكتيريا.

ارتداء النظارات دون تنظيفها

ارتداء النظارات الطبية وحتى الشمسية باستمرار دون تنظيفها، يضرّ بشرتك، حيث يمكنها نقل البكتيريا والاوساخ إلى بشرتكِ، ممّا يسبب حبّ الشباب، لذلك، احرصي على تنظيفها.

غسل وجهكِ أكثر من اللازم

غسل الوجه وتطهيره خطوة أساسية في مكافحة ومنع حب الشباب، ولكن إذا زاد الشيء عن حدّه، انقلب ضدّه، ونفس الأمر ينطبق على غسل الوجه، حيث إنّ التنظيف المُفرط سوف يجفّف بشرتكِ، ممّا يجعلها تنتج المزيد من الزيوت، لتعويض هذا الجفاف، لذلك، إذا كانت بشرتكِ جافة بشكل طبيعي، عليكِ تنظيفها في الليل فقط، وبشكل عام اغسلي وجهكِ مرتين في اليوم فقط، وليس أكثر.