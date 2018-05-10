” الجبير ” يؤكد دعمه لقرار ترامب: سنفعل كل ما يلزم لحماية شعبنا

نايف السالم(صدى):

أعلن وزير الخارجية عادل الجبير، دعم المملكة المستمر لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إلغاء الاتفاق النووي مع إيران.

وأكد ” الجبير ” خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، أن دعم المملكة لإلغاء الاتفاق النووي يأتي لإيمانها بوجود قصور فيه، خاصة أن الاتفاق لا يتعامل مع برنامج الصورايخ الباليستية الإيرانية، ولا مع دعم طهران للإرهاب في المنطقة، والتدخل في شؤون الدول المجاورة.

وأوضح أن المملكة ستفعل كل ما يلزم لحماية شعبها، مؤكدًا أنه في حال حصول إيران على قدرات نووية فالسعودية ستبذل قصارى جهدها للقيام بالمثل والحصول على قدرة نووية.

كما أشار ” الجبير ” إلى أن إعادة إيران برنامجها لتخصيب اليورانيوم، سيؤدي إلى تخلي الدول الخمسة الأخرى عن الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات عليها.

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