هنا حجة.. يوسف البصير الأعمى يتفنن في إصلاح السيارات

فهمي محمد(صدى):

” من رحم المعاناة يولد الأمل، ومن قلب المأساة يولد الفرج ” .. ففي محافظة الحجة اليمنية كانت معاناة يوسف البصير الذي ولد كفيف البصر، وفي ذات المحافظة كان الأمل والفرج يحومان حوله.

ولد اليمني يوسف، منذ حوالي 31 عاماً، في المحافظة المذكورة، وقرَّر تحدي أعاقته والعمل كفني إصلاح سيارات، ويكسب رزقه حلالاً، وقد بدأ في هذا الأمر منذ 13 عاماً.

بداية، لم يتردد الناس عليه وكانوا يخشون ترك سياراتهم عنده، أما بعد ذلك تمكن من بناء قاعدة كبيرة من العملاء، وتغير الوضع مع الوقت، بحسب قوله.

يقول ” البصير ” إنه يمارس هذه المهنة رغبة فيها لأنه يجيدها ويتقنها وحتى ينفق على نفسه وأسرته ولا يكون عالة على أحد، ناصحاً الجميع بأن يحبوا ما يعملون لأن ذلك يسهم في تحقيق النجاح.