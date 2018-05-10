بالصور.. انطلاق ” فولكس فاجن جولف GTI TCR ” في وورث ريث

عادل الحربي(صدى):

كشفت الشركة العالمية للسيارات فولكس فاجن عن تواجد سيارات GTI المثيرة التي ستطرحها لأول مرة مثل جولف GTI TCR وهي سيارة معدلة بصورة خاصة سوف تنطلق بداية من الأسبوع المقبل كأسرع سيارة جولف GTI متوفرة.

وأكدت فولكس فاجن ، أن السبب في سرعة هذه السيارة ازالة محدد السرعة في السيارة الذي يوقفها عند سرعى 250 كم في الساعة مما يضيف 14 كم اضافية في الساعة لعداد السرعة. وهذه السيارة ستكون نسخة قياسية للطرق العادية من جولف التي فازت بسباق FIA TCR مرتين وستحمل محرك بقوة 286 حصان وناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات وقفل تفاضلي على المحور الأمامي.

والقوة الاجمالية للسيارة أقل بالتأكيد من قوة 345 حصان للنسخة التورينج من السيارة كما تأتي السيارة الجديدة بعزم دوران 370 نيوتن متر عند 1600 لفة في الدقيقة.

وقالت الشركة أن الكشف عن السيارة سيكون في مهرجان GTI كوسيلة لتكريم عشاق هذا الموديل جولف GTI والذي منذ تقديمه في 1976 باع أكثر من 2.2 مليون سيارة مما يجعله واحد من أنجح الموديلات الرياضية المدمجة في العالم.