مواطن يقتل والده وأخته ووالدته تنجوا بأعجوبة بمكة.. هكذا جاء الحكم فيه
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمكة المكرمة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / مازن بن محمد بن صدقة حنيفة ـ سعودي الجنسية ـ على قتل والده وأخته / نوران، وذلك بطعنهما بسكين مما أدى لوفاتهما، والشروع في قتل والدته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولخطورة وعظم وبشاعة ما أقدم عليه الجاني بحق أسرته، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / مازن بن محمد بن صدقة حنيفة ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الخميس الموافق 24 / 8 / 1439هـ بمكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10197 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1654 ] نشر منذ 48 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3579 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يرحم حالنا ويرحم المسلمين والمسلمات
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1265 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
نسأل الله الهداية لجميع المسلمين ويكفينا شر الفتن
متقاعد[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 29 دقيقة
الحمدلله ولاحول ولاقوه الا بالله
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 3055 ] نشر منذ 25 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28224 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله لايبلانا ولا يبلابنا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28224 ] نشر منذ 21 دقيقة
يا اخوان هذا مو المدرس الي العام او اول العام. الي يقول ان والده يفض اخته عليه وهو عنده اعتلالات نفسيه والى غيره الله المستعان من كثر ما سمعنا وقرأنا. حلات ماعد استوعب
المهاجر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 دقيقة
نعم المدرس فهو زميل سابق والنعم به خلوق جدا لانعلم ماجرى له
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7112 ] نشر منذ 6 دقائق
الحمدلله على تطبيق شرع الله المسكينة الام تلقونها فرحت يوم جابت ولد انه يكون سندها ويوم كبر ضيع تربيتها وتعبها وسهرها وإسقاها المر طول حياتها تلقاها من قهرها على الزوج والبنت والا من الولد العاق الله يصبرها ويجزيها جنة عرضها السموات والأرض كثرت الجرايم البشعة وما نبي الا شرع الله يطبق على كل مجرم