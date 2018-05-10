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” العمري ” يحتفي بتخرجه من كلية الملك خالد العسكرية

” العمري ” يحتفي بتخرجه من كلية الملك خالد العسكرية
سعيد العجل(صدى):

احتفى الملازم سعود بن ناصر آل حمدان العمري بتخرجه (أمس الأربعاء ٢٣ شعبان ١٣٤٩ هـ) من كلية الملك خالد العسكرية، حائزًا على المركز السادس في دفعته.

وعبّر الملازم العمري عن سعادته بهذا التخرّج، والانضمام إلى قائمة زملائه البواسل في خدمة الدين ثم المليك والوطن، مقدمًا شكره لكل من ساهم في تفوقه وإنجازه.

صحيفة ” صدى ” تبارك له التخرّج وتتمنى له مزيدًا من التوفيق في حياته العملية القادمة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاء الله عليه

[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 1 ساعة

😍😍😍

[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 1 ساعة

يابطل ياعمري ⁦💪🏻⁩⁦💪🏻⁩

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