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قضية ” اغتصاب ” تهز الرأي العام المصري

قضية ” اغتصاب ” تهز الرأي العام المصري
القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري يبلغ من العمر 25 عاماً ، على التعدي جنسياً على والدته بطريقة وحشية مستغلاً غياب والده عن المنزل .

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تقدمت ربة منزل ” 48 عاماً ” ببلاغ للشرطة المصرية في محافظة كفر الشيخ تتهم فيه نجلها باغتصابها مرتين بالإكراه بعد تقييد يديها بالأحبال ، مستغلاً غياب والده عن المنزل ، وتركها عقب أن أٌغمى عليها .

على الفور ألقت الشرطة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بما أقرت به والدته، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4693 ] نشر منذ 1 ساعة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم **
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لا حول ولا قوة إلا بالله **

[ عدد التعليقات: 3579 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
-اذا ذهب العقل الإنساني يصبح الحيوان افضل منه-

[ عدد التعليقات: 800 ] نشر منذ 17 دقيقة

اعوذ بالله من غضبه وسخطه
لاحول ولاقوة إلا بالله

[ عدد التعليقات: 1265 ] نشر منذ 5 دقائق

لعنة الله عليه والملائكة والناس اجمعين

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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