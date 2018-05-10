قضية ” اغتصاب ” تهز الرأي العام المصري

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري يبلغ من العمر 25 عاماً ، على التعدي جنسياً على والدته بطريقة وحشية مستغلاً غياب والده عن المنزل .

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تقدمت ربة منزل ” 48 عاماً ” ببلاغ للشرطة المصرية في محافظة كفر الشيخ تتهم فيه نجلها باغتصابها مرتين بالإكراه بعد تقييد يديها بالأحبال ، مستغلاً غياب والده عن المنزل ، وتركها عقب أن أٌغمى عليها .

على الفور ألقت الشرطة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بما أقرت به والدته، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.