قضية ” اغتصاب ” تهز الرأي العام المصري
أقدم شاب مصري يبلغ من العمر 25 عاماً ، على التعدي جنسياً على والدته بطريقة وحشية مستغلاً غياب والده عن المنزل .
وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تقدمت ربة منزل ” 48 عاماً ” ببلاغ للشرطة المصرية في محافظة كفر الشيخ تتهم فيه نجلها باغتصابها مرتين بالإكراه بعد تقييد يديها بالأحبال ، مستغلاً غياب والده عن المنزل ، وتركها عقب أن أٌغمى عليها .
على الفور ألقت الشرطة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بما أقرت به والدته، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
رااايق[ عدد التعليقات: 4693 ] نشر منذ 1 ساعة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم **
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لا حول ولا قوة إلا بالله **
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3579 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
-اذا ذهب العقل الإنساني يصبح الحيوان افضل منه-
algernaas4[ عدد التعليقات: 800 ] نشر منذ 17 دقيقة
اعوذ بالله من غضبه وسخطه
لاحول ولاقوة إلا بالله
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1265 ] نشر منذ 5 دقائق
لعنة الله عليه والملائكة والناس اجمعين
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم