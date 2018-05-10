الاتحاد يسلم النجم الساحلي أكثر من مليوني ريال

نواف السالم(صدى):

دفع نادي الاتحاد حوالي مليونين و700 ألف ريالًا إلى نادي النجم الساحلي التونسي، وذلك كدفعة من مستحقات انتقال التونسي أحمد العكايشي إلى صفوف العميد لمدة ثلاث مواسم والتي لم يتبقَ منها سوى موسمًا واحدًا.

ولم تتفق إدارة النجم الساحلي والاتحاد، حتى الآن على أي تسوية، إما بتخفيض المبلغ أو جدولته، إلا أنهم سلّموا الدفعة في ظل عدم وجود أي نية لطرق أبواب الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” .

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر، أن سجلات نادي الاتحاد لشهر مايو الجاري خالية من أي موعد لسداد مستحقات لأي من الدائنين الذين يطالبونه، إما بالجدولة المعمولة أو اتفاقيات تحويل الدفعات المتأخرة من الشهر الماضي.