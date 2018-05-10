بالفيديو.. قائد القوات الجوية الملكية يؤدي الخطوة الجنوبية مع عدد من الضباط

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قائد القوات الجوية الملكية، الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز، وهو يؤدي ” الخطوة الجنوبية ” مع عدد من الضباط.

وأبان المقطع المتداول اليوم، الأمير تركي وهو يتوسط عددًا من الضباط ويقومون بأداء رقصة ” الخطوة الجنوبية ” على أنغام إحدى الشيلات الوطنية.

يُذكر أن ” الخطوة الجنوبية ” هي رقصة حرب قديمة تكثر وتشتهر بمنطقة ” عسير ” أكثر من غيرها.