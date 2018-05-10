بالفيديو.. قائد القوات الجوية الملكية يؤدي الخطوة الجنوبية مع عدد من الضباط
أظهر مقطع فيديو، قائد القوات الجوية الملكية، الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز، وهو يؤدي ” الخطوة الجنوبية ” مع عدد من الضباط.
وأبان المقطع المتداول اليوم، الأمير تركي وهو يتوسط عددًا من الضباط ويقومون بأداء رقصة ” الخطوة الجنوبية ” على أنغام إحدى الشيلات الوطنية.
يُذكر أن ” الخطوة الجنوبية ” هي رقصة حرب قديمة تكثر وتشتهر بمنطقة ” عسير ” أكثر من غيرها.
طلال[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه
ماجد[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحميهم ويطول بعمرهم ويسعدهم دائما