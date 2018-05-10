  • الخميس 10

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. قائد القوات الجوية الملكية يؤدي الخطوة الجنوبية مع عدد من الضباط

بالفيديو.. قائد القوات الجوية الملكية يؤدي الخطوة الجنوبية مع عدد من الضباط

بالفيديو.. قائد القوات الجوية الملكية يؤدي الخطوة الجنوبية مع عدد من الضباط
علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قائد القوات الجوية الملكية، الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز، وهو يؤدي ” الخطوة الجنوبية ” مع عدد من الضباط.

وأبان المقطع المتداول اليوم، الأمير تركي وهو يتوسط عددًا من الضباط ويقومون بأداء رقصة ” الخطوة الجنوبية ” على أنغام إحدى الشيلات الوطنية.

يُذكر أن ” الخطوة الجنوبية ” هي رقصة حرب قديمة تكثر وتشتهر بمنطقة ” عسير ” أكثر من غيرها.


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههه

[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحميهم ويطول بعمرهم ويسعدهم دائما

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *