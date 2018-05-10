4 آلاف ريال متوسط إنفاق المواطنين على الإنترنت

عادل الحربي(صدى):

كشف نائب وزير التجارة والاستثمار ماجد البواردي، أن حجم سوق التطبيقات بالمملكة، يعتمد على التجارة الإلكترونية والمنصات.

وأوضح ” البواردي ” أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قدرت معاملات التجارة الإلكترونية بالمملكة بنحو 30 مليار ريال في 2016، بمعدل 4 آلاف ريال متوسط إنفاق المستوى السعودي التقليدي عبر الإنترنت.

وجاء ذلك ضمن فعاليات إطلاق معرض التطبيقات الإلكترونية الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأول، بمشاركة 50 تطبيقًا إلكترونيًا، جاء أصحابها من مناطق عدة في المملكة.