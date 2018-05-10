طلبت منه الإنتقال من منزلهما إلى مكان آخر .. ففصل رأسها عن جسدها

واشنطن(صدى):

أقدم رجل أمريكي يٌدعى ” دوني إيتون ” يبلغ من العمر ” 66 عاماً ” على قتل زوجته بطريقة بشعة ، حيث فصل رأسها عن جسدها لمطالبته بالإنتقال من مسكنهما في ولاية جورجيا إلى ولاية فلوريدا.

وكانت أرادت الضحية ” الزوجية ” أن تعيش بقية حياتها بالقرب من أطفالها وأحفادها في ولاية فلوريدا، إلا أن زوجها دوني إيتون لم يتقبل الفكرة وحاول منعها من ذلك.

وقد رفض إيتون الاستجابة لطلب زوجته لأنه لم يكن يرغب بمغادرة منزله في مقاطعة كوب، بولاية جورجيا ، وعندما علم أن زوجته اشترت منزلاً جديداً بالفعل اقدم على قتلها .

وقالت الشرطة عقب القبض عليه ، إن المتهم استخدم سكين جيب في طعن زوجته روكسان عدة مرات في الرأس والرقبة، قبل أن يحاول فصل جسدها عن رأسها.