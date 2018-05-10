أنور قرقاش يعلق على الأكاذيب التي تروج عن دور الإمارات في اليمن

أبوظبي(صدى):

علق وزير الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، على المزاعم التي ادعاها البعض بوجود مطامع للإمارات في اليمن.

وقال ” قرقاش ” اليوم الخميس، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” :

” دولة الإمارات لم تكن يومًا إلا مع اليمن وشعبه، وهذا ما رسخه فينا الشيخ زايد بن سلطان، وجهودنا منذ إستقلال الإمارات ومؤخرًا ضمن التحالف العربي، ما هي إلا شاهد على ذلك ” .

وعن مزاعم مطامع الإمارات في اليمن، قال ” قرقاش ” : ” نستغرب هذه الأيام ومع التقدم الكبير على المسار العكسري والضغط الدولي في المسار السياسي، وتضعضع جبهة العدو، من يروج أن للإمارات أطماع في اليمن، وكأنه يسعى لمواجهات هامشية تعرقل ما يتحقق على الأرض ” .

وأضاف: ” دماء شهدائنا الطاهرة والتي قدمتها الإمارات ضمن التحالف العربي بحرب التحرير والإستقرار، دليل إلتزام باليمن وشعبه وبالإستقرار الإقليمي ” .

وأشار ” قرقاش ” إلى ضرورة اليقظة من الذين يسعون لتقويض الجهود، خاصة وأن أيام ” التمرد الحوثي ” باتت معدودة وهزيمة التمرد هو هدفنا الأسمى.

كما أكد على جهود وتحالف الإمارات مع الدول العربية، ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية؛ وذلك لإستعادة الدولة، قائلًا : ” كما إستلمنا اليمن جريحًا سيسلمه التحالف لشعبه متعافيًا قويًا، يقرر مواطنيه شكل دولته ومستقبله ” .

ونبه ” قرقاش ” على ضرورة الانتباه خاصة في هذه المرحلة، مضيفًا: ” علينا أن ننتبه في هذا المفترق الحرج، ونحن نرى الانتصار تلو الانتصار في الميدان والضغوط الدولية في المسار السياسي ” .