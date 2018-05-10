الاحتلال يقصف 10 مواقع إيرانية في سوريا

القدس المحتلة(صدى):

ضرب الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في الداخل السوري بعشرات الصواريخ، بعد قصف تَعَرّضت له أهداف عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل من الأراضي السورية.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي، اليوم، أن المقاتلات الإسرائيلية أغارت على عدة أهداف منها؛ مواقع استخبارية إيرانية يتم تفعيلها من قِبَل فيلق القدس، مقرات قيادة لوجستية تابعة لفيلق القدس، مجمع عسكري ومجمع لوجيستي تابعين لفيلق القدس في الكسوة، معسكر إيراني في سوريا شمال دمشق، مواقع لتخزين أسلحة تابعة لفيلق القدس في مطار دمشق الدولي، أنظمة ومواقع استخبارات تابعة لفيلق القدس . ومواقع أخرى لم يفصح عنها الجيش الإسرائيلي.

وعلى الجانب الآخر، صرح مصدر عسكري سوري أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري ومستودع ذخيرة وموقع رادار.

ويُذكر أن غارات الاحتلال جاءت في أعقاب إطلاق ” فيلق القدس ” الإيراني صواريخ باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة، دون وقوع إصابات أو أضرار.