لمواجهة التستر التجاري.. ” ساما ” تطلق خدمة مدفوعات الجوال

عادل الحربي(صدى):

أعلن مدير عام نظام المدفوعات بمؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، زياد اليوسف، عن إصدار خدمة مدفوعات الجوال قريبًا لمواجهة التستر التجاري.

وأوضح ” اليوسف ” أن الخدمة ستعمل على إلزام المنشآت بالسداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني؛ حيث ستمكن الفرد من إتمام مشترياته ومدفوعاته داخل المملكة وخارجها بطريقة آمنة، وذلك بعد أن أطلقت المنظمة العالمية للمدفوعات مواصفات عالمية لمدفوعات الجوال في دول العالم.

وفي السياق نفسه، أكد ” اليوسف ” أن المملكة تعمل بثلاث أنظمة مدفوعات أساسية هي ” مدى ” ” سبان ” سابقًا، و ” سداد ” للربط بين البنوك وسداد الفواتير، بالإضافة إلى ” سريع ” للحوالات والتسويات المالية.