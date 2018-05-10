خلفان: تلعب قطر دور ” المُمكيج ” للنظام الإيراني القبيح

طلال الضوي(صدى):

سخر ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الخميس، من الموقف القطري ومساندته لإيران عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال خلفان : ” تلعب قطر دور الممكيج للنظام الايراني القبيح لتحسين صورته وتدعمه لمزاولة نشاطه الارهابي، ولذلك سمت الدوحة ايران ( شريفة ) “.

وهاجم المرشد الإيراني قائلا : ” ادعى خميني أن ثورته جاءت لنصرة المستضعفين في إيران والعالم، فدعس نظامه على المستضعفين في ايران، سترون في غضون ربما أقل من عامين ثورة شبابية عارمة جدا جدا في ايران تطيح بحكم العمائم “.

وتابع : ” آية الله المحنط خامئني أسوأ آيات ايران في الغطرسة والاستكبار والفساد، يحكم شعب كشعب ايران في هذا العصر الحديث، جريمة “.

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