تفاصيل اقتحام ” مُلثم ” فندقا وتهديده لأكاديمية بجامعة بيشة

حمود العنزي (صدى):

أقدم شخص ملثم على الدخول لأحد الفنادق تقيم به إحدى أكاديميات جامعة بيشة، باعثا لها برسالة تهديد مع موظف الاستقبال.

ونجح أفراد البحث الجنائي بمحافظة بيشة بالقبض على الملثم ، الذي تبين أن السبب وراء تهديدة للأكاديمية هو تكرار رسوب شقيقته الطالبة بالجامعة لديها.

وكان القصد من رسالة الجاني هو ترهيب الأكاديمية بعد رسوب شقيقته ، وتم تحويله إلى الجهات المختصة لإكمال اللازم بعد إقراره بفعلته وأسبابها.