تفاصيل اقتحام ” مُلثم ” فندقا وتهديده لأكاديمية بجامعة بيشة
أقدم شخص ملثم على الدخول لأحد الفنادق تقيم به إحدى أكاديميات جامعة بيشة، باعثا لها برسالة تهديد مع موظف الاستقبال.
ونجح أفراد البحث الجنائي بمحافظة بيشة بالقبض على الملثم ، الذي تبين أن السبب وراء تهديدة للأكاديمية هو تكرار رسوب شقيقته الطالبة بالجامعة لديها.
وكان القصد من رسالة الجاني هو ترهيب الأكاديمية بعد رسوب شقيقته ، وتم تحويله إلى الجهات المختصة لإكمال اللازم بعد إقراره بفعلته وأسبابها.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلموهـ لزوار الليل
يذكرونه بحليب امه اللي رضعته
ويحسنون تربيته ثم يعود رجال صالح
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4796 ] نشر منذ 38 دقيقة
اختك فاشله ايش ذنب الدكتوره..؟!!! 😏
احنا فين قاعدين!!!!! … حركات حونشيه وبلطجيه … فعلاً لازم يتربى 😕
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 10 دقائق
اهييييب يا وجهه
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 9 دقائق
جعلك بالماحق والساحق والرصاص المتلاحق يا الخسيس الخاسي