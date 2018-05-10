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تفاصيل اقتحام ” مُلثم ” فندقا وتهديده لأكاديمية بجامعة بيشة

تفاصيل اقتحام ” مُلثم ” فندقا وتهديده لأكاديمية بجامعة بيشة
حمود العنزي (صدى):

أقدم شخص ملثم على الدخول لأحد الفنادق تقيم به إحدى أكاديميات جامعة بيشة، باعثا لها برسالة تهديد مع موظف الاستقبال.

ونجح أفراد البحث الجنائي بمحافظة بيشة بالقبض على الملثم ، الذي تبين أن السبب وراء تهديدة للأكاديمية هو تكرار رسوب شقيقته الطالبة بالجامعة لديها.

وكان القصد من رسالة الجاني هو ترهيب الأكاديمية بعد رسوب شقيقته ، وتم تحويله إلى الجهات المختصة لإكمال اللازم بعد إقراره بفعلته وأسبابها.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4796 ] نشر منذ 38 دقيقة

اختك فاشله ايش ذنب الدكتوره..؟!!! 😏
احنا فين قاعدين!!!!! … حركات حونشيه وبلطجيه … فعلاً لازم يتربى 😕

[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 9 دقائق

جعلك بالماحق والساحق والرصاص المتلاحق يا الخسيس الخاسي

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