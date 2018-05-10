بالفيديو.. ” الهريفي ” يعلق على قضية طارق التايب
تعليقا على تغريدات طارق التايب المثيرة للجدل بخصوص نادي النصر، والتي تسببت في منعه من حضور مباراة اعتزال فهد الهريفي، قال الهريفي أمس الأربعاء: ” طارق لاعب جيد وذو أخلاق والإنسان يمكن أن يقع في الخطأ ونادي النصر كبير برجاله وأبنائه وجماهيره وهذا أحلى ما في الموضوع أنه أوضح هذا الأمر “.
وقال الهريفي في حديثه لقناة MBC إنه ليس لديه أي معلومات حول ما يتردد عن تعيينه نائبا لرئيس نادي النصر الفترة القادمة ،وأنه حتى الآن لا يوجد شيء يتعلق بهذا الأمر.
وأشار إلى أن ما يجب التركيز عليه أكثر من هذا الأمر هو موضوع الرعاية الكبيرة التي أعلن عنها رئيس نادي النصر والتي تتعلق بتمويل النادي بـ 200 مليون ريال .
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الهريفي يتحدث عن قضية طارق التائب وردود فعل جماهير النصر..
لقاء مع الموسيقار النصراوي#صدى_الملاعب pic.twitter.com/ET9Rbobn4u
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) ٩ مايو ٢٠١٨
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهريفي كبير يا معلم
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 1 ساعة
ياخوي ي كابتن حقك ورأيك لن نصادرهـ
تسامح عاد بكيفك
احتر م حالك تحترم خلق الله رغم انوفها
لكن حقنا حنا سعوديين يغلط علينا هذا البوق
الحاقد الفاظ سوقيه تغريدات وتشهير ع منصات تويتر وفضائح
لا والف لا لن نسامح ولن نتشرف به وامثاله
ولا مربحا ولا سهلا به رغم انني نصراوي حتى النخاع
ليذهب الى مزابل التاريخ لا ردهـ الله وامثاله
ورحم الله الشاعر الكبير معروف الرصافي
حين انشد هذهـ الأبيات عن الأخلاق
هي الاخلاقُ تنبتُ كالنبات اذا سقيت بماء المكرماتِ
تقوم إذا تعهدها المُربي على ساق الفضيلة مُثمِرات
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1391 ] نشر منذ 51 دقيقة
الكابتن فهد الهريفي
بعد مارجع للصواب وابتعد عن التعصب والانتقادات التعصبيه واعطى كل ناديه حقه شاف خير
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1391 ] نشر منذ 49 دقيقة
ناديه __ اقصد نادي
بمعنى فهد عقل
بالتوفيق ياكابتن ان شاءالله من احسن لاحسن من مشجع هلالي