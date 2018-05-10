بالفيديو.. ” الهريفي ” يعلق على قضية طارق التايب

ماجد محمد(صدى):

تعليقا على تغريدات طارق التايب المثيرة للجدل بخصوص نادي النصر، والتي تسببت في منعه من حضور مباراة اعتزال فهد الهريفي، قال الهريفي أمس الأربعاء: ” طارق لاعب جيد وذو أخلاق والإنسان يمكن أن يقع في الخطأ ونادي النصر كبير برجاله وأبنائه وجماهيره وهذا أحلى ما في الموضوع أنه أوضح هذا الأمر “.

وقال الهريفي في حديثه لقناة MBC إنه ليس لديه أي معلومات حول ما يتردد عن تعيينه نائبا لرئيس نادي النصر الفترة القادمة ،وأنه حتى الآن لا يوجد شيء يتعلق بهذا الأمر.

وأشار إلى أن ما يجب التركيز عليه أكثر من هذا الأمر هو موضوع الرعاية الكبيرة التي أعلن عنها رئيس نادي النصر والتي تتعلق بتمويل النادي بـ 200 مليون ريال .

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