المعارضة القطرية: ” إلى متى وبلادنا مختطفة لمصالح عبثية ؟ “

وجه رئيس المعارضة القطرية ،الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، اليوم الخميس، رسالة لتنظيم الحمدين مستنكرًا الاصطفاف مع إيران بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال بن سحيم : ” اصطفاف نظام الحمدين مع إيران عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، يثبت أن السلطة القطرية تورط شعبنا في موقف مرتبك من أجل المصالح الإيرانية ” .

وتابع : ” لقد سمحوا لقطر أن تصبح ألعوبة لدى النظام الإيراني، بدلاً من الوقوف مع المشروع العربي لمواجهة الخطر الإيراني، نجد نظام الحمدين يقف في صف إيران ضد جيرانه وعمقه العربي “.

وتسائل المعارض القطري في استنكار لسياسة الحمدين المتمادية يوما بعد يوم : ” إلى متى وبلادنا مختطفة لمصالح عبثية؟! ” .

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